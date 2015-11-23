Блокада Крыма: у Путина пригрозили давить на Украину и уничтожить "Правый сектор"

Украина должна понимать, что Россия баловаться не будет, и будет оказывать определенное давление из-за прекращения электроснабжения оккупированного Крыма. А праворадикалов крымско-татарского Меджлиса и "Правый сектор" нужно уничтожить.

Об этом заявила член Совета Федерации России Ольга Ковитиди, пишет Русская служба новостей.

По ее мнению, если Украина потакает террористам, то Россия обязана оказать на неё давление.

"С террористами мы ни о чем говорить не будем, их надо уничтожать. А определенное давление на Украину нужно, зная, под чьей пятой она находится. Они (власти и жители Украины, — pед.) должны понимать, что Россия с ними баловаться не будет. Когда прекратились поставки угля антрацита, они начали задумываться. Они же не ощущают чужую боль, они забыли, что на территории Крыма живут этнические украинцы. Надавливать на болевые точки мы просто обязаны", — заявила она.

Ковитиди назвала подрыв опор ЛЭП хорошо спланированным терактом, который направлен на устрашение населения оккупированного полуострова.

Она также вспомнила российского президента Владимира Путина, который якобы заявил об уничтожении праворадикалов в Крыму.

По словам Ковитиди, объединившиеся на территории Украины праворадикалы крымско-татарского меджлиса и "Правый сектор" — это террористическая организация.

"В отношении которой должны быть применены все те рычаги, о которых говорил Владимир Путин... И пока мы не уничтожим эту террористическую группировку — толку не будет. Но наши шаги будут соответствовать нормам международного права", — подчеркнула сенатор.

Ранее командир штаба "Общественная блокада Крыма" Ленур Ислямов заявил, что ремонт электроопор в Чаплинке не возможен, пока не будут выпущены активисты.

Напомним, Крым уже более суток находится без электричества. Вечером 21 ноября на так называемой "границе" материковой Украины с оккупированным Крымом активисты взорвали электроопоры, в результате чего на всем полуострове погас свет. В связи с этим на полуострове введен режим чрезвычайной ситуации. 23 ноября объявлено в Крыму выходным днем.