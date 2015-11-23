У Порошенко назвали эпицентр боевых действий на Донбассе: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня, эпицентром боевых действий являются западные окраины временно захваченного города Донецк.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что террористы открывали огонь в сторону силовиков из разного оружия.

"На Луганском направлении противник прицельно обстрелял передовые позиции в Станице Луганской, а с противоположной стороны Северского Донца атаковал из вооружения БМП", — отметил силовики.

Также севернее Бахмутской трассы боевики применили 82-мм минометы. На Донецком — активность врага была зафиксирована на Светлодарской дуге. "Вблизи Луганского противник провел короткий минометный обстрел и применил стрелковое оружие", — добавил полковник.

Кроме того, по его данным, продолжаются активные боевые действия на северных и юго-западных окраинах Горловки, там наемники в основном применяли стрелковое оружие и гранатометы.

Между тем на Мариупольском направлении самой сложной остается обстановка в селе Широкино, где произошли три минометных обстрела. "Провокации оккупантов состоялись вблизи населенных пунктов Гранитное и Петровское", — подчеркнул спикер.

Напомним, ранее Андрей Лысенко заявил, что 22 ноября в зоне АТО на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих и еще столько же — были ранены. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

Карта: mediarnbo.org