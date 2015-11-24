Рада сегодня рассмотрит законопроекты о приватизации, работе магазинов duty free и печатных СМИ

Сегодня, 24 ноября, Верховная Рада рассмотрит законопроекты о функционировании магазинов безвизовой торговли duty free и приватизацию.

Сегодня депутаты будут заседать до вечера, поэтому повестка дня насыщенная, сообщает телеканал "112 Украина".

Среди законопроектов, в частности в первом чтении, предлагают назначить пенсию в связи с потерей кормильца семьям тех, кто погиб во время Революции Достоинства с 21 ноября по 21 февраля 2014 года.

Также в первом чтении законопроект о функционировании магазинов безвизовой торговли, так называемые duty free, дело в том, что сейчас по действующему таможенному законодательству такие магазины могут работать только в зоне вылета из Украины. Законодатели считают это несправедливым и желают начать практику, чтобы люди, которые въезжают в Украину, также могли покупать себе вещи в магазинах duty free.

Еще в повестке дня законопроекты о приватизации и об отмене пошлины на электромобили.

Также Рада рассмотрит изменения в Таможенный и Налоговый кодексы, направленные на создание предпосылок для функционирования новой модели рынка природного газа, а также законопроект о мерах по экономической стабилизации государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины, пишет УНИАН.

В первом чтении сегодня также будет рассматриваться законопроект о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.

Также предполагается рассмотрение законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, направленных на либерализации ЕС визового режима для Украины.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных.