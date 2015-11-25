Российские пограничники задержали на границе украинского активиста — соцсети

В ночь на 25 ноября на административной границе с оккупированным Крымом российскими пограничниками задержан активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев.

Об этом сообщает Крым.SOS на странице в Facebook.

"Активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев сегодня ночью был задержан российскими пограничниками на административной границе с оккупированным Крымом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шукурджиев возвращался домой и без проблем прошел украинских пограничников.

При этом, российские пограничники не пропустили Шукурджиева на оккупированный полуостров, задержав его "до выяснения обстоятельств". "У него забрали вещи и документы", — отмечается в сообщении.

Пока связи с крымским активистом нет, его телефон выключен.

Как известно, в августе Вельдар Шукурджиев уже задерживался крымскими силовиками — за намерение сфотографироваться с украинским флагом. На него составили административный протокол.