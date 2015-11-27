Конфликт на Донбассе сойдет на нет в ближайшие дни — блогер

27 ноября 2015, 12:28

Кремль заинтересах вставлять Украине палки в колеса и всячески гадить, чтобы Донбасс оставался кровоточащей раной, пишет блогер. 

Разрушенный Донбасс, иллюстрация

В ближайшие дни военный конфликт в Украине сойдет на нет. Дальнейшей эскалации не будет. Перед саммитом "Большой двадцатки" у российского президента Владимира Путина была цель переиграть ситуацию на Донбассе в свою пользу.

Об этом пишет российский журналист, публицист и блогер Владимир Голышев на "Обозревателе".

По его мнению, эскалация боевых действий на Донбассе непосредственно в момент торга могла стать козырной картой.

"Мол, смотрите: я могу так поступить, а могу — этак. Минск выполнять, конечно, можно —о сложно. Мне придется людей как-то сдерживать. А если я не стану этого делать — на Донбассе вновь начнется война. Сами, мол, видите, что там происходит…

И эта карта могла бы сыграть. Но не сыграла. А если она не сыграла — значит, на игровом столе она уже не нужна", — пишет он. 

"Перед саммитом цель была. Для ее достижения и нужна была эта имитация наступления, имитация стремления снова перевести конфликт в горячую фазу. Реальное обострение никому не было нужно — лишь создание видимости. После саммита даже эта потребность отпала. 

Да, Кремль до самого конца — и это будет неизбежно — заинтересован в том, чтобы саботировать любые мирные инициативы в этом направлении. Да, в его интересах— вставлять Украине палки в колеса и всячески гадить, чтобы Донбасс оставался кровоточащей раной.

Но при этом на Путина ведь не прекращают давить — с тем, чтобы принудить его убраться с территории Украины, заставить выполнять взятые на себя обязательства.

Так что пока на Донбассе будет продолжаться такое "бодание". А следующим актом драмы, по видимому, станет усиление усилий Запада по возвращению Путина в "Минск". И, как бы ему не хотелось, ему придется выполнять условия минских переговоров.

Именно поэтому я убежден, что уже в ближайшие дни конфликт на Донбассе сойдет на нет. Дальнейшей эскалации не будет. Просто потому, что она — абсолютно бессмысленна. А я не верю в бессмысленные действия. И никогда еще в этом не разочаровывался. Не бывает войны просто ради войны. А другой цели нет…", — пишет журналист.

Как сообщал политолог Сергей Таран, Путин будет искать громкие поводы, чтобы отвлечь внимание от сирийского позора. Это могут быть теракты на Западе или обострение войны на востоке Украины.

Напомним, ранее разведка Минобороны сообщала, что среди боевиков на Донбассе активно распространяется информация о подготовке боевых действий на Славянском и Новоайдарском направлениях.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Путин Украина война саммит G20 большая двадцатка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
02:01
Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали
01:33
Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять