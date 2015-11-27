Конфликт на Донбассе сойдет на нет в ближайшие дни — блогер

В ближайшие дни военный конфликт в Украине сойдет на нет. Дальнейшей эскалации не будет. Перед саммитом "Большой двадцатки" у российского президента Владимира Путина была цель переиграть ситуацию на Донбассе в свою пользу.

Об этом пишет российский журналист, публицист и блогер Владимир Голышев на "Обозревателе".

По его мнению, эскалация боевых действий на Донбассе непосредственно в момент торга могла стать козырной картой.

"Мол, смотрите: я могу так поступить, а могу — этак. Минск выполнять, конечно, можно —о сложно. Мне придется людей как-то сдерживать. А если я не стану этого делать — на Донбассе вновь начнется война. Сами, мол, видите, что там происходит…

И эта карта могла бы сыграть. Но не сыграла. А если она не сыграла — значит, на игровом столе она уже не нужна", — пишет он.

"Перед саммитом цель была. Для ее достижения и нужна была эта имитация наступления, имитация стремления снова перевести конфликт в горячую фазу. Реальное обострение никому не было нужно — лишь создание видимости. После саммита даже эта потребность отпала.

Да, Кремль до самого конца — и это будет неизбежно — заинтересован в том, чтобы саботировать любые мирные инициативы в этом направлении. Да, в его интересах— вставлять Украине палки в колеса и всячески гадить, чтобы Донбасс оставался кровоточащей раной.

Но при этом на Путина ведь не прекращают давить — с тем, чтобы принудить его убраться с территории Украины, заставить выполнять взятые на себя обязательства.

Так что пока на Донбассе будет продолжаться такое "бодание". А следующим актом драмы, по видимому, станет усиление усилий Запада по возвращению Путина в "Минск". И, как бы ему не хотелось, ему придется выполнять условия минских переговоров.

Именно поэтому я убежден, что уже в ближайшие дни конфликт на Донбассе сойдет на нет. Дальнейшей эскалации не будет. Просто потому, что она — абсолютно бессмысленна. А я не верю в бессмысленные действия. И никогда еще в этом не разочаровывался. Не бывает войны просто ради войны. А другой цели нет…", — пишет журналист.

Как сообщал политолог Сергей Таран, Путин будет искать громкие поводы, чтобы отвлечь внимание от сирийского позора. Это могут быть теракты на Западе или обострение войны на востоке Украины.

Напомним, ранее разведка Минобороны сообщала, что среди боевиков на Донбассе активно распространяется информация о подготовке боевых действий на Славянском и Новоайдарском направлениях.