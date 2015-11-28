В штабе АТО рассказали о провокациях боевиков: обстреляли ряд населенных пунктов

В субботу днем, 28 ноября, в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", осуществляя провокационные обстрелы на Артемовском и Донецком направлениях.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что террористы из разного оружия открывали огонь по ряду населенных пунктов.

"Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики в течение дня неоднократно обстреливали Троицкое, Зайцево и Луганское", — отметили силовики.

Кроме того, злоумышленники из гранатометов и стрелкового оружия атаковали Марьинку и Авдеевку. "Также они вели прицельный огонь из гранатометов вблизи последнего населенного пункта", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України