В Париже Порошенко встретится с Эрдоганом

На проходящей в Париже Климатической конференция ООН Президент Украины Петр Порошенко встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы украинского государства Святослава Цеголко сообщает ТСН.

В то же время президент РФ Владимир Путин встречаться с Эрдоганом не будет, сообщает агентство AFP. Ранее глава Турции в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым подтверждал готовность встретиться с Путиным.

Напомним, 30 ноября в Париже стартовала Климатическая конференция ООН. Саммит проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Для разработки общей стратегии борьбы с глобальным потеплением во французской столице собрались около 150 мировых лидеров.

фото: president.gov.ua