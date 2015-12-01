Генерал-разведчик объяснил, зачем Путину на Донбассе "огневой сценарий"

Провокационные огневые сценарии необходимы президенту РФ Владимиру Путину для того, чтобы под предлогом того, что огонь не прекращается, собрать Меркель, Олланда и Порошенко на переговорах и вновь склонять к сценарию признания боевиков, амнистии на период выборов и принятия закона о проведении выборов на оккупированной территории под контролем РФ и боевиков, передает канал "112 Украина".

Об этом сообщил генерал армии, экс-глава службы внешней разведки в 2005-2010 гг Николай Маломуж в прямом эфире.

"Дипломатические средства не сработали по путинскому сценарию, так что теперь работают уже провокационные огневые сценарии. Я еще раз подчеркиваю, мы не вышли на тот сценарий, который бы позволил снять эту проблему. Мы зашли сейчас в глухой угол и имеем сейчас постоянно эти перестрелки, постоянные провокации", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке боевики готовят "наступление" на силы АТО, стянули артиллерию и минометы.