Генерал-разведчик объяснил, зачем Путину на Донбассе "огневой сценарий"

Дипломатические средства не сработали по путинскому сценарию, поэтому работают уже провокационные огневые сценарии, отметил Маломуж.
Провокационные огневые сценарии необходимы президенту РФ Владимиру Путину для того, чтобы под предлогом того, что огонь не прекращается, собрать Меркель, Олланда и Порошенко на переговорах и вновь склонять к сценарию признания боевиков, амнистии на период выборов и принятия закона о проведении выборов на оккупированной территории под контролем РФ и боевиков, передает канал "112 Украина".
Об этом сообщил генерал армии, экс-глава службы внешней разведки в 2005-2010 гг Николай Маломуж в прямом эфире.
"Дипломатические средства не сработали по путинскому сценарию, так что теперь работают уже провокационные огневые сценарии. Я еще раз подчеркиваю, мы не вышли на тот сценарий, который бы позволил снять эту проблему. Мы зашли сейчас в глухой угол и имеем сейчас постоянно эти перестрелки, постоянные провокации", — сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке боевики готовят "наступление" на силы АТО, стянули артиллерию и минометы.