Турчинов предупредил: "гибридная война" российского разлива расползается по Европе

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что сейчас "гибридная война" российского разлива начинает расползаться по Европе.

Об этом чиновник написал в своей статье, опубликованной на его персональном сайте.

В то же время он уточнил, что именно с этим негативным явлением, начиная с февраля 2014 года, столкнулась Украина.

"Россия почти два года отрабатывает на нашей стране методику ведения масштабной "гибридной войны", — отметил Турчинов.

По его словам, первым шагом была оккупация вооруженными силами страны Крыма. "Дальше — война на востоке Украины, которую ведут регулярные подразделения ВС РФ под прикрытием уголовно-суррогатных войск, так называемых "ополченцев", — добавил секретарь СНБО.

При этом, "как оказалось, Крым и восток Украины были для Путина (президент России Владимир Путин — ред.) лишь началом". "Началом, который сломал систему коллективной безопасности, разрушил европейские границы, сменил в регионе паритет сил", — написал он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в течение последнего столетия в Российской Федерации произошло много перемен, однако государство неизменно хочет уничтожить украинцев как отдельный народ.