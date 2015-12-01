Победа "Відродження" в Красноармейске — большая ответственность для всей партии

Абсолютная победа партии "Відродження" на выборах мэра Красноармейска накладывает большую ответственность на всех представителей партии, поскольку этот прифронтовой город живет особой жизнью.

Об этом заявил председатель партии "Відродження" Виктор Бондарь, комментируя предварительные результаты выборов в горсовет Красноармейска.

"По предварительным подсчетам, "Відродження" получит в горсовете примерно 25 депутатских мандатов. То есть более 57% избирателей отдали предпочтение именно нашей политической силе. Я уверен, наши кандидаты заслужили эту победу. Управлять городом, расположенным в прифронтовой зоне непросто, это большая ответственность, которую в Відродженні" вполне осознают", — заявил Бондарь.

Всего участие в выборах депутатов в городской совет приняли 36 кандидатов от партии "Відродження". Список партии возглавил Алексей Требушкин.

"Во время голосования и подсчета голосов мы не зафиксировали никаких провокаций или фальсификаций. Все члены комиссии, хотя они и были представителями разных партий и кандидатов, работали слаженно, недоразумений не возникало", — рассказал о ходе голосования один из кандидатов в Красноармейского городского совета от партии "Відродження" Дмитрий Артемов.

Об отсутствии нарушений на выборах в Красноармейске ранее сообщала гражданская сеть "Опора" и Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ЕNЕМО. По данным "Опоры", явка избирателей в Красноармейске составила около 36,4%.

Напомним, с 25 октября на 29 ноября выборы в Красноармейске перенесли из-за проблем с бюллетенями.