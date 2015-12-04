Волонтер о сепаратистах: если человек ненавидит Украину — не должен быть гражданином моей страны

Среди жителей Донбасса, которые перенесли оккупацию боевиков, по-прежнему остаются сторонники отделения Луганской и Донецкой областей от Украины, которые даже угрожают волонтерам оружием.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"Бороться за человека, который не принял какую-то позицию, относительно легко. Когда человек уже решил, какую сторону в конфликте он поддерживает, бороться за него бесполезно — можно только снижать или повышать уровень его радикальности", — говорит волонтер.

"С одной стороны, жители освобожденных территорий, которые поддерживают нас, смогли поднять голову и 14 октября многие пришли в наши части и поздравили наших военных. И это было очень приятно и вдохновляюще для обеих сторон", — рассказывает Дейнега.

Но точно так же, по его словам, подняли голову и местные сепаратисты, чувствуя, что по ним не работают: "Если год назад в той же Константиновке (Донецкая область) их можно было вычислить только по взглядам, то сейчас они могут сказать свою позицию в лицо. Лично мне в лицо заявляли, что если в Константиновку придет ДНР, то они первыми возьмут в руки автомат".

"Мне кажется, что за поддержку сепаратизма давно нужно было начать лишать гражданства, причем массово и безжалостно. Если человек искренне ненавидит Украину, я не хочу, чтобы он был гражданином моей страны", — резюмировал основатель волонтерского движения "Вернись живым".

Напомним, что петиция о лишении гражданства за сепаратистские высказывания или действия набрала 25 тыс. подписей в интернет-представительстве Президента Украины.