Послание Путина Совфеду: рокировка в списке врагов и Украина за скобками

Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием удивило отсутствием упоминаний об Украине и пополнением в списке врагов России.

Главной темой очередного послания Путина Федеральному собранию стала антитеррористическая миссия России и обоснование "холодной турецкой войны". Российский президент продолжает курс на мобилизацию сограждан перед внешней угрозой. На этот раз — угрозой терроризма, надвигающейся из Сирии. После краткого экскурса в историю борьбы с террористами на российских просторах и упоминания о взорванном над Синаем гражданским самолетом, Путин перешел к масштабному программированию умов слушателей на необходимость сплотиться перед новой опасностью. По его словам, только российским военным по силам остановить расползание сирийских боевиков по миру, и только они способны уничтожить их на дальних подступах от российского государства. Как оказалось, в далекой Сирии российские солдаты сражаются за свою Родину и отстаивают безопасность российских граждан.

Расписывая перед согражданами лидирующую роль России в борьбе с терроризмом, Путин не забыл передать очередной привет западным странам, призвав к созданию единого антитеррористического фронта, который будет действовать "на основе международного права и под эгидой ООН". Правда, аннексия Крыма доказала, что нормы международного права в Кремле трактуют по-своему, а в Госдуме сейчас рассматривают законопроект об отмене приоритета международного права. И уже по традиции Путин куснул своего врага номер один, намекнув, что виновником бед на Ближнем Востоке являются США, устраивающие смену неугодных режимов в других государствах по своему усмотрению.

А вот в списке врагов РФ второго плана произошло пополнение. После сбитого российского Су-24 в него записали Турцию. И, похоже, в речах Путина "украинская хунта" на какое-то время уступила пальму первенства турецкой "правящей клике", которую, по его словам, Аллах лишил разума и рассудка. Из любимого многими россиянами курорта стараниями их президента Турция на глазах превращается едва ли не в анклав террористов, среди которых, если хорошо поискать, можно найти даже орудовавших на Северном Кавказе в конце 90-х. Из Георгиевского зала Кремля он грозно пообещал "пособникам террористов" ничего не забыть и заставить пожалеть о сбитом бомбардировщике. Правда, подчеркнул, что ответ не будет нервным, истеричным и опасным для самой России. Видимо, глупость самоограничения в ответ на экономические санкции ЕС в Кремле все же осознали. Поэтому и список запрещенных турецких товаров не слишком большой.

Любопытно, что в связи с Турцией Путин на этот раз не упомянул свой привычный жупел — НАТО, без спроса расширяющийся на Восток. Как известно, руководство Альянса поддержало действия Анкары. А накануне еще и Черногорию пригласило присоединиться к организации. Даже странно, что российский президент не посчитал нужным возмутиться на этот счет. Ограничились лишь заявлением МИДа, оценившего этот шаг как "откровенно конфронтационный" и туманных обещаний не оставить его без ответа. Зато Путин повторил свое сенсационное обвинение в адрес турецкого руководства, якобы зарабатывающего на продаже награбленной в Сирии нефти. Правда, Реджеп Эрдоган пообещал уйти в отставку, если Путин сможет представить доказательства своих слов. Впрочем, россияне верят своему лидеру на слово. И вряд ли усомнятся, даже если Эрдоган докажет, что ситуация верна с точностью до наоборот. Российские СМИ об этом точно не сообщат.

Как и год назад, Путин все так же продолжает убаюкивать сограждан словами о некритичности ситуации в экономике, вызванной падением цен на нефть и введением санкций Западом. Обнищавшим за полтора года действия санкций россиянам он рассказал о позитивных тенденциях — о стабилизации промышленного производства и курса рубля, который обесценился за последний год наполовину. И призвал готовиться к тому, что проблемный период может затянуться. Оснований обещать улучшение жизни уже завтра у Путина просто нет. В ближайшей перспективе он не готов отказаться от агрессии в отношении Украины, а Запад дал понять, что отменять санкции просто так тоже не намерен. Как минимум до середины следующего года они будут продлены. Реализовать же курс на импортозамещение, как оказалось, значительно труднее, чем задекларировать. Да и объявленная амнистия капиталов не помогла нивелировать негативные последствия оттока финансов из РФ. Но признаться, что страна скатывается в пропасть, Путин не решается.

Он публично радуется успехам аграриев, и прогнозирует, что к 2020 году Россия сможет полностью обеспечивать себя продовольствием и даже экспортировать излишки. Еще больше российского президента утешает демография, фиксирующая уже третий год подряд пусть и небольшой, но прирост населения. Вопреки всем прогнозам, которые обещали России сползание в демографическую яму. Путин пообещал продлить действие программы материнского капитала, согласно которой государственную поддержку получают семьи при рождении второго и следующих детей, построить новые детские садики и школы, улучшать медицину и заботиться о малообеспеченных.

Двенадцатое послание Путина Федеральному собранию стало первым его публичным выступлением за последние два года, в котором он ни слова не сказал об Украине. Он лишь упомянул о судьбоносном воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, но напомнил об этом, скорее всего, чтобы завершить на высокой ноте свое выступление перед парламентариями. Не нашлось слов ни для оценки энергетических проблем полуострова, ни для описания радужных перспектив развития "Крымского федерального округа". Впрочем, попытка ввести правило "если Путин об этом не говорит, значит этого не существует", может сработать только для внутреннего потребителя. На международной арене "забыть" об Украине ему не дадут.

фото: kremlin.ru