Турчинов: Украина изучает стратегию и тактику авиаударов РФ

Украина изучает применение Россией боевой авиации в Сирии, чтобы быть готовой к защите государства в воздухе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает 5 канал.

Он отметил, что Украина сильно обеспокоена тем фактом, что Россия активно применяет и отрабатывает в Сирии боевую авиацию.

"Мы изучаем стратегию и тактику военных России в нанесении ударов с воздуха. И безусловно, мы понимаем, что Россия в случае эскалации конфликта на востоке нашей страны или на любом участке украино-российской границы может применять авиацию, и мы должны быть к этому готовы", — подчеркнул Турчинов.

Он заявил, что "при условии, что агрессия будет с воздуха, мы будем защищать себя, уничтожая агрессора в воздухе".

Напомним, ранее сообщалось, что Турция противопоставила российским зенитно-ракетным комплексам С-400, которые ВС РФ перебросили в Сирию, чтобы прикрыть бомбардировщики от турецких ВВС, свои средства радиоэлектронной борьбы.