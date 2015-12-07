Нардеп рассказал, почему Россия не может пойти в наступление на Донбассе

С российской стороны не может быть ни одного наступления в Украине благодаря погодным условиям.

Об этом заявил народный депутат Украины от "Народного фронта" Андрей Тетерук в эфире телеканала "112 Украина".

"На сегодняшний день с российской стороны ни одного наступления не может быть, благодаря погодным условиям, там техника просто завязнет не только по дорогам, которые есть, а и по полям и все такое. Поэтому, работают ДРГ, делают мины, ловушки для того, чтобы таким образом обезвредить наш личный состав.

Поэтому, надо быть бдительными и понимать, что война не закончилась, кто бы там что не обещал. Мы не вышли на свои границы, мы не восстановили территориальную свою границу, поэтому всем нужно быть бдительными и не терять внимание", — сказал он.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что сохраняется угроза возобновления боевых действий на Донбассе.