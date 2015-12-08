Активисты рассказали о главной "шестерке" Путина и российских смотрящих на Донбассе

Активисты Центра изучения России оккупированных территорий рассказали, кто в военной верхушке РФ отвечал за вторжение в Украину, и кто курирует разные группы боевиков на оккупированных тенрриториях. Президент РФ Владимир Путин никак не может определиться с тем, кто будет главным "смотрящим" за Донбассом.

Как сообщает Центре, верхние звенья управления оккупированного Донбассе общие для фиктивных ДНР и ЛНР и находятся, конечно, в России. Лишь внизу управленческая иерархия раздваивается на донецкую и луганскую.

По данным Минобороны, на Донбассе размещены регулярные части российских вооруженных сил общей численностью 9,1 тыс. военнослужащих. Кроме того, на востоке сформированы два "армейских корпуса" под командованием российских генералов: первый — в ДНР, второй — в ЛНР. Они насчитывают в общей сложности 33,4 тысяч террористов.

Координацией взаимодействия между всеми этими формированиями занимается лично начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов. Назначенный на эту должность в ноябре 2012 года, он был непосредственным организатором российского вторжения в Украину. Именно он подбирал кадровых офицеров, которые возглавили "корпуса" боевиков.

Сначала за координацию действий двух "армейских корпусов" и доведение до личного состава указаний российского Генштаба отвечал замглавкома СВ генерал-полковник Александр Ленцов. Затем его заменил Сергей Истраков, который не так давно приезжал на Донбасс проинсектировать бандформирования. Истракову подчиняется генерал-полковник Александр Галкин, который отвечает за слаженную работу войск ЮВО.

Поставками на Донбасс вооружения и техники занимается генерал-лейтенант Андрей Сердюков.

Кроме того, россияне отправили на Донбасс так называемых полевых командиров, которые не обязательно являлись кадровыми офицерами и должны были набрать банды "добровольцев".

Среди них — Арсений Павлов ("Моторола"), который, имея опыт второй чеченской войны, прибыл на Донбасс в качестве командира террористического формирования "Спарта"; Ахра Авидзба (позывной "Абхаз"), который называет себя командиром интернациональной бригады "Пятнашка"; Валерий Солодчук (создатель "1-го армейского корпуса" под видом "народного ополчения ДНР") и другие.

Хозяйственные проблемы на Донбассе решал Владислав Сурков, однако в ноябре стало известно, что новым куратором станет заместитель главы правительства РФ Дмитрий Козак. Тем не менее уже к концу месяца Казак так и не получил особых полномочий, поскольку попытку отнять у него власть предпринял главный враг Суркова Вячеслав Володин.

Путин никак не может определиться с тем, кто будет главным смотрящим за Донбассом. Пока нет единого центра гражданского управления в ЛНР и ДНР и в ближайшие месяцы можно прогнозировать очень серьезную борьбу за это направление. Причем воевать между собой будут все "башни Кремля".

"Понятно, что в этом противостоянии должны победить российские спецслужбы. Но Путин еще не готов передать им в управление "гражданское самоуправление" в "народных республиках". Не готов по той простой причине, что проблемы ДНР и ЛНР волнуют его сейчас меньше, чем когда бы то ни было", — говорится в исследовании.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук заявлял, что на фоне политических чисток в ЛНР-ДНР, подтверждается информация об отстранении помощника Путина — Владислава Суркова от кураторства проектом "Новороссия". Теперь новым ставленником Кремля стал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак и таким образом проект "Новороссия" переформатируется.