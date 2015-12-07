Депутаты БПП повздорили на заседании фракции: Луценко грозит отставкой

Если среди депутатов фракции "Блока Петра Порошенко" не прекратятся распри, глава фракции Юрий Луценко пригрозил сложить свои полномочия.

Об этом он заявил на заседании фракции в понедельник, 7 декабря, сообщает INSIDER со ссылкой на одного из депутатов, который присутствовал там.

На заседании между депутатами произошла очередная ссора. В частности, Луценко попросил "антикоррупционную платформу" или написать заявления о преступлении заместителя фракции Игоря Кононенко в Национальное антикоррупционное бюро, или извиниться перед ним.

На это Виктор Чумак заявил, что передал два заявления на антикоррупционном форуме, а Егор Фирсов признал, что заявления не писал, потому что собирает материалы. На это Луценко сказал, что нечестно делать заявления в СМИ, не имея доказательств. Чумак ответил, что у них два варианта поведения: или говорить о коррупции однопартийцев, или их покрывать.

Председатель фракции БПП также раскритиковал заявление Фирсова по крымскому предприятию "Титан", потому что его отключение может привести к техногенной катастрофе, и посоветовал молодому коллеге "учить матчасть".

Далее в зале поднялся крик и начались взаимные обвинения. После чего Луценко заявил, что сложит полномочия, если однопартийцы не прекратят поливать друг друга грязью. После этого он покинул заседание.

Напомним, ранее сообщалось, что первый замглавы Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что из фракции "Блока Петра Порошенко" вышли нардепы Александр Шевченко, Евгений Рыбчинский и Тарас Батенко.