Энергоблокада Крыма зависит от решения парламента Украины — Ислямов

Если Верховная Рада Украины не примет решение о прекращении энергоснабжения Крыма, то крымские татары также прекратят блокаду поставок электроэнергии на полуостров.

Об этом заявил координатор гражданской акции "Блокада Крыма", экс-вице-премьер правительства Крыма Ленур Ислямов, передает Интерфакс-Украина.

"Контракт, который Демчишин и Путин подписали, вот этот контракт будет работать до 31 декабря. Если этого не сделает Верховная Рада (не примет решение о прекращении энергоснабжения Крыма. - Ред.), то мы тогда уходим отсюда, снимаем палатки", — сказал Ислямов.

Он отметил, что если такую блокаду, которую в последние недели проводят крымские татары и представители общественности, не поддержит украинский народ черед своих депутатов, то нет смысла продолжать ее дальше.

"Давайте пусть вся Украина нас поддержит волеизъявлением своих депутатов", — сказал Ислямов.

Напомним, активисты приоткрыли тайну еще одной блокады Крыма.