Выступление Байдена в Верховной Раде

Сегодня, 8 декабря, на пленарном заседании Верховной Рады выступит вице-президент Джозеф Байден, который прибыл в Киев 7 декабря.

Ориентировочно его выступление началось в 12 утра. Об этом заявил спикер парламента Владимир Гройсман, сообщает ТСН.

Также во время заседания народные избранники рассмотрят изменения в Земельный и Налоговый кодексы и обсудят документ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, на выполнение обязательств Украины относительно либерализации визового режима с ЕС.

Напомним, 7 декабря Джо Байден в Киеве встречался с Президентом Петром Порошенко и премьером Арсением Яценюком. Вице-президент США заявил о намерениях Соединенных Штатов предоставить Украине еще 300 млн долл. на безопасность, обсудил с украинскими политиками и чиновниками выполнение Минских соглашений и очертил перспективы Украины.

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