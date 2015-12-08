В "Народном фронте" призвали консолидироваться все ветви власти и провластные политические силы

11 декабря исполняется год с момента принятия программы правительства, сформированного коалицией "Европейская Украина", в которую вошли пять парламентских фракций. Коалиция была создана при участии Президента Порошенко, политическая сила которого получила самую большую квоту в нынешнем правительстве.

Об этом с парламентской трибуны заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Прошел непростой год совместного решения сложных проблем. Вместе сопротивлялись агрессору, спасали экономику государства и уменьшали энергетическую зависимость от Кремля. Правительство сделало все возможное, чтобы украинцы вовремя получали зарплаты и пенсии; чтобы успешно заработала программа субсидий и выросли социальные стандарты. Эффективные меры по дерегуляции уничтожили схемы для обогащения олигархов и коррупционеров. Была заложена основа для структурных реформ в сфере образования и медицины.

Действия Кабинета министров Арсения Яценюка получают одобрение со стороны наших западных союзников. В ближайшее время должны принять налоговую реформу и бюджет на 2016 год, которые должны отвечать меморандума с Международным валютным фондом. Его подписал и премьер-министр, и Президент. Принятие сбалансированного бюджета и взвешенной налоговой реформы станут предпосылкой для получения следующих траншей финансовой помощи западных партнеров.

В то же время, должны заявить, что с приближением 11 декабря набирает обороты информационная кампании по дискредитации правительства. К российской пропагандистской машине, которая давно работает против Украины и украинской власти, присоединились местные популисты, которые своими действиями умышленно или бессознательно подыгрывают агрессору — расшатывая ситуацию в государстве.

Ситуация все больше напоминает события 2005-2006 годов, когда распри Ющенко и Тимошенко погубили достижения Оранжевой революции. После этого, как известно, состоялся роковой реванш российских марионеток из Партии регионов. А действующий Президент Петр Порошенко стал жертвой вымышленных схем.

Мы не можем повторить трагический сценарий еще раз. Мы должны беречь общие достижения и сотрудничать, чтобы использовать историческую возможность для проведения реформ, как призывал наш друг Джо Байден во время вчерашней встречи с премьер-министром Арсением Яценюком. Все ветви власти и провластные политические силы должны консолидироваться, взять общую ответственность за экономику и избежать повторения кремлевского сценария.