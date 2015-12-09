В штабе АТО рассказали, как кремлевские наемники нарушали "перемирие"

В зоне АТО на Донбассе боевики нарушали предусмотренный Минскими соглашениями режим прекращения огня, осуществив 39 обстрелов.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что атаки террористы совершили, начиная с вечера 8 декабря и в течение последующей ночи.

"Боевики несколько раз открывали огонь по позициям сил АТО в поселке Пески из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов, а также 120-мм миномета", — отметили в военные.

Кроме того, кремлевские наемники несколько раз вели прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Широкино, там же работали и снайперы орудующих на востоке нашей страны захватчиков.

"Враг дважды применил РСЗО БМ-21 "Град", нанеся неприцельный удар по окрестностям Звездного. Из 120-и 82-мм минометов бил по окрестностям Луганского, Красногоровки, Верхнеторецкого, в направлении последнего велся огонь из танка", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України