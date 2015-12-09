Подробности боя у Песок: силы АТО жестко накрыли боевиков из пулеметов

Вчера, 8 декабря, пророссийские боевики наносили огневые удары по позициям украинских войск и населённым пунктам, находящимся под их контролем, в том числе и по Песках.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

Так, в районе Песок под Донецком боевики применили 82-мм миномёты и автоматические гранатомёты. Также в этом районе тактическая группа боевиков, действуя от автоцентра "Вольво-Центр-Донецк" вдоль Красноаремейского шоссе, пыталась обстрелять с короткой дистанции опорный пункт сил АТО — попытавшись скрытно, во время обстрела из крупнокалиберных пулемётов и 82-мм миномётов, подобраться через частный сектор к позициям сил АТО, была обнаружена боевым охранением и накрыта автоматно-пулемётным огнём. После короткой перестрелки противник отошел на исходный рубеж.

Кроме того, по позициям сил АТО в районе Опытного и перед Кольцевой дорогой боевики вели интенсивный огонь из района разрушенных терминалов ДАП и Спартака.

Боевики также обстреляли южные окраины Авдеевки. Огонь велся с высот 251.2 и 272.2 из 82-мм миномётов, также дважды боевиками применялось вооружение БМП-2 (30-мм автоматическая пушка, огонь вёлся с места с замаскированных позиций).

У Красногоровки, Каменки и Вехнеторецкого террористы периодически открывали огонь по передовым позициям сил АТО из 82-мм и 120-мм миномётов. В районе Красногоровки отмечается также применение террористами СПГ-9 и ЗУ-23-2.

У районе Марьинки боевики выдвинули вперёд снайперские группы и не менее пары 82-мм миномётов. Обычно обстрелы начинают миномёты, снайперы открывают огонь, если замечают перемещения на передовых позициях сил АТО, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики несколько раз открывали огонь по позициям сил АТО в Песках из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов, а также 120-мм миномета