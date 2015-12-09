До ЧП Су-24 Путин лично извинялся перед Эрдоганом за вторжение — Лавров

Президент РФ Владимир Путин до катастрофы Су-24 лично извинялся перед президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают РИА Новости.

По его словам, это происходило, если российские самолеты нарушали воздушное пространство Турции.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара не будет извиняться перед Москвой за уничтожение российского бомбардировщика Су-24, нарушившего воздушное пространство Турции. "Я думаю, что если кому-то нужно извиняться, то не нам. Те, кто нарушил наше воздушное пространство, должны извиняться", — подчеркнул он.

24 ноября самолет Су-24, нарушивший на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, патрулирующими район.

Россия заявила, что самолет, упавший в сирийском районе Байырбуджак, расположенном напротив района Яйладагы турецкой провинции Хатай, принадлежит ей, а НАТО подтвердил данные, предоставленные Турцией по поводу нарушившего ее воздушное пространство самолета.

Напомним, российский политолог: Эрдоган – мачо, и Путин не смог ему ответить, разве помидорами.