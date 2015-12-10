УКРОП поддержит повторные выборы в Кривом Роге в марте — нардеп

10 декабря 2015, 16:07

В Раде народные избранники могут принять соответствующее постановление.

Урны для бюллетеней, иллюстрация

В Верховной Раде представители межфракционного объединения УКРОП проголосуют за постановление о назначении повторных выборов мэра Кривого Рога на 27 марта 2016 года.

Об этом в комментарии журналистам в парламенте заявил член политсовета партии УКРОП, нардеп Тарас Батенко, пишет УНИАН.

"Чтобы ситуация не зашла в тупик и не произошло противостояние, мы поддержим постановление о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога на 27 марта", — отметил он.

По его словам, все главные участники коалиции к этому готовы. "Но БПП почему-то не делегировала своего представителя в рабочую группу по разработке проекта постановления. Если этот вопрос быстро проработают и это постановление внесут в сессионный зал, уже сегодня мы могли бы его рассмотреть", — добавил политик.

При этом народный избранник подчеркнул, что сегодня не идет речь о поддержке УКРОПом на выборах мэра Кривого Рога представителя "Самопомочі" Юрия Милобога. "Позиция "Самопомочі" не всегда ровная относительно поддержки патриотических сил в Центрально-Восточной Украине", — сказал Батенко.

"Я считаю, что победа представителя демократических сил в Кривом Роге могла бы выровнять эту позицию "Самопомочі", чтобы мы могли вместе сотрудничать во многих советах, в том числе и в родной для меня Львовской области и на востоке Украины", – подытожил он.

Напомним, парламентская ВСК утвердила отчет о нарушениях во втором туре выборов мэра Кривого Рога. В своем решении комиссия признала невозможным установление результатов выборов мэра и рекомендовала парламенту назначить новые выборы, изменив состав ЦИК.

Ранее ТИК Кривого Рога установила, что городским головой 15 ноября был избран представитель "Оппоблока", действующий мэр Юрий Вилкул, который получил 89 тыс. 209 голосов избирателей, его соперника Юрия Милобога ("Самопоміч") подержали 88 тыс. 457 избирателей.

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Рада выборы Укроп Вилкул мэр Кривой Рог Батенко
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