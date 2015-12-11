"Фокус" назвал ТОП-100 самых влиятельных украинцев

11 декабря 2015, 12:17

Возглавляет рейтинг "100 самых влиятельных украинцев" Порошенко.

Петр Порошенко

Журнал "Фокус" опубликовал рейтинг "100 самых влиятельных украинцев". Продолжает возглавлять список Президент Украины Петр Порошенко.

 

На второе место с третьего переместился премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он обогнал бизнесмена Игоря Коломойского. При этом министр МВД Арсен Аваков потеснил с четвертой позиции бизнесмена Рината Ахметова, который замыкает Топ-5, пишет ТСН.

Шестое место в рейтинге потерял бизнесмен Дмитрий Фирташ, который недавно заявил о своем желании вернуться в Украину. Его позицию занял секретарь СНБО Александр Турчинов.

Резкий скачок сделала министр финансов Украины Наталья Яресько. После успешных переговоров о реструктуризации госдолга Украины она сумела занять 10 место. Ее обогнали только глава Администрации президента Борис Ложкин (9 место) и бизнесмен Виктор Пинчук (8 место).

Примечательно, что скандальный народный депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко, который намерен покинуть стены Верховной Рады, поднялся на 62 места вверх.

Первый заместитель Бориса Ложкина Виталий Ковальчук смог "прыгнуть" в рейтинге на 46 позиций.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин потерял за год 8 мест и разместился на 26 позиции, а министр юстиции Павел Петренко занял 27 место в рейтинге самых влиятельных украинцев.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль после своего перевода на работу из Луганской области потерял 20 позиций (44 место), рейтинг главы фракции БПП в Раде Юрия Луценко переместился вниз на 31 место (46 место), победитель на выборах мэра Киева Виталий Кличко после потери 16 позиций разместился на 49 месте.

Новыми именами в списке самых влиятельных украинцев стали народный депутат пропрезидентской фракции Игорь Кононенко (13 место), глава СБУ Василий Грицак (18 место), генеральный прокурор Виктор Шокин (20 место), глава Одесской области Михеил Саакашвили (22 место), нардеп от "Народного фронта" Андрей Иванчук (24 место), генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко (74 место), шеф-редактор 5 канала Владимир Мжельский (80 место), пишет издание.

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Коломойский Аваков Турчинов Яресько Яценюк Ахметов Фирташ Ткаченко ТОП-100
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