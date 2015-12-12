Вооружение БМП, гранатометы, пулеметы: враг не устает провоцировать силы АТО

В субботу, 12 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали предусмотренный Минскими соглашениями режим прекращения огня, осуществив 25 обстрелов.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что бандиты снова прибегали к вооруженным провокациям против украинских военных, применяя разное оружие.

"Из гранатометов и стрелкового оружия террористы несколько раз прицельно били по Новгородскому, из стрелкового оружия — по Марьинке", — отметили силовики.

По их данным, неприцельные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы возле первого населенного пункта, Песков, Авдеевки. "Из вооружения БМП враг бил недалеко от Красногоровки", — добавили в штабе.

Также, используя БМП, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, наемники осуществляли неприцельные обстрелы в районе Луганского. "На этом же направлении из гранатометов и 82-мм минометов они вели огонь по поселку Зайцево", — подчеркнули в ведомстве.

На Мариупольском направлении орудующие на Донбассе террористы пытались спровоцировать украинских военных на открытие ответного огня, осуществляя обстрелы из крупнокалиберных пулеметов возле Гранитного.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.