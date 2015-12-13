Экс-премьер РФ объяснил, почему Донбасс стал для Путина слишком тяжелым бременем

Россия должна исполнить свою часть соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, в том числе, прекратить эскалацию напряженности.

Об этом один из лидеров российской оппозиции, бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов заявил в интервью УНИАНу.

"Уже сейчас мы видим, что люди, которые руководили разными подразделениями на этих непризнанных территориях, заменены на более умеренных. Такого более чиновничьего плана. Это люди, которые по одной команде, в один день, могут исчезнуть.

В принципе, я вижу, что Путин и его режим готовы закончить конфликт на Донбассе. Вопрос в том, что они требуют от Запада чего-то большего. Если Запад продолжит настаивать на полном исполнении Минских соглашений и главном конечном пункте — передаче границы и контроля территории украинским властям, то с этим нынешние российские власти могут согласиться. Это слишком тяжелое бремя. Путин и его режим серьезно страдают от санкций. Санкции работают, работают сильно", — заявил Касьянов.

Напомним, ранее украинский журналист заявил: Путин бежит с Донбасса.