В Кривом Роге прошло народное вече: опубликованы фото

Сегодня, 13 декабря, в Кривом Роге на Днепропетровщине прошло народное вече против результатов выборов городского головы.

Люди собрались на площади, чтобы поддержать партию "Самопомич", что по официальным результатам осенью проиграла местные выборы в городе, пишет Громадське.TV.

Митингующие и народные депутаты "Самопомочі" требовали пересчета голосов на некоторых участках.

Как сообщает издание 0564.ua, на площади возле Козака Рога люди держали плакаты "Освободим Кривой Рог от рабства олигархата", "Вилкуловская ОПГ, вас два года ожидает Зек в Ростове — не предавайте своего пахана!" и другие.

На вече выступили народные депутаты Украины от фракции "Самопомочі" Егор Соболев, Семен Семенченко, член партии УКРОП Андрей Денисенко, местные активисты и волонтеры.



В частности, Соболев поделился планами по поводу объезда нардепами других городов Украины и призвал, после этого, криворожан принять участие во Всеукраинском вече в Киеве.



Вече завершилось исполнением гимна Украины.

В Кривому Розі Віче, один з плакатів, який тримають мешканці: "Вілкули на вас зек вже 2 роки чекає в Ростові". pic.twitter.com/clYLmDwLit — Об'єднання Самопоміч (@SamopomichUA) 13 декабря 2015

Напомним, на выборах мэра Кривого Рога избирком признал победителем Юрия Вилкула с результатом 89 209 избирателей. Вторым стал кандидат от "Самопомочі" Юрий Милобог с отрывом 752 голоса.

18 ноября Вилкул вступил в должность мэра. Однако Милобог поражение не признал, заявил о фальсификациях и обратился в суд. Его иск о пересчете голосов на ряде участков 30 ноября удовлетворил апелляционный суд. Впрочем, пересчет до сих пор не начался.

7 декабря Криворожский горизбирком принял обращение к парламенту с просьбой назначить новые выборы в городе.

9 декабря временная специальная комиссия Рады по расследованию фальсификаций на выборах в Кривом Роге установила наличие нарушений в ходе второго тура выборов городского головы и рекомендовала назначить перевыборы.

Верховная Рада не смогла назначить внеочередные выборы мэра Кривого Рога на 27 марта 2016 года. Не хватило голосов депутатов.