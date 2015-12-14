В "Народном фронте" настаивают на перевыборах мэра Кривого Рога

Нарушения во время выборов мэра в Кривом Роге были настолько системные, что установить реальный результат путем пересчета голосов — невозможно. Необходимы перевыборы.

Об этом председатель Временной следственной комиссии по расследованию фальсификаций во время выборов в Кривом Роге, депутат парламента от "Народного фронта" Леонид Емец заявил в интервью Цензор.НЕТ, комментируя требования Радикальной партии Олега Ляшко о пересчете голосов в Кривом Роге.

В частности, комментируя причины неголосования Радикальной партии за законопроект о перевыборах в Кривом Роге, Емец предположил, что, возможно, партию Ляшко "банально подкупили".

"Эта версия лежит на поверхности. Я бы не хотел в нее верить. Олегом Ляшко была озвучена версия, что они требуют пересчета голосов. Юридически это нонсенс. Может, он до конца этого не понял, поскольку не является юристом. Пересчитывать в той системе нарушений нет смысла. Речь идет о том, что выборы в Кривом Роге не состоялись такими, что дают возможность установить результаты. Потому что на спецучастках проголосовали люди, которые не имели права этого делать. Соответственно как пересчитать? Бюллетени анонимные. Как найти нужные? На одном из них не написано, что голосовал и человек, который не имел на это права. А просто взять и выбросить 12 бюллетеней за Вилкула, нельзя, потому что неизвестно, за кого те отдали свой голос. Я надеюсь, что Олег Валерьевич (Ляшко. - ред.) воспримет эту информацию, которую мы до него донесли. На это рассчитывают жители Кривого Рога, которые имеют предусмотренное Конституцией право получить своего городского голову. Государство обязано это обеспечить. Если оно в лице членов участковых комиссий, судов, правоохранительных органов не смогло этого сделать, значит, парламент, как часть государственной власти, обязан сказать свое слово", — заявил Емец.

Говоря о масштабах фальсификаций в.о. время выборов мэра в Кривом Роге нардеп отметил: "Мы получили очень достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что были нарушения. Причем настолько системные, что установить реальный результат выборов невозможно. Председателем городской территориальной комиссии в суд было подано два документа. Один свидетельствует о победе Вилкула, второй — Милобога. Затем председатель комиссии сообщил, что первый документ он подал ошибочно. Но только правоохранительные органы могут установить, какой из них был сфальсифицированным. Для этого нужно проводить экспертный анализ подписей и бумаги, на которой они печатались, чтобы определить даты, опросить свидетелей. Следственная комиссия не имеет ни соответствующих навыков, ни экспертов, ни возможностей, чтобы это сделать. Тем более, что эти процедуры могут занять даже не полгода, а больше. Поэтому комиссия исходила из той информации, которая есть. Ее достаточно, чтобы увидеть, что к результатам выборов есть очень серьезные вопросы. Мы предложили свой отчет парламенту, но нам немножко не хватило, чтобы принять решение", — отметил Емец.

Напомним, в Кривом Роге прошло народное вече.