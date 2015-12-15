Экс-депутат Госдумы требует немедленно вернуть Крым Украине

В России партия "Западный выбор" требует немедленно вернуть Украине аннексированный РФ Крым.

Об этом заявил российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой, пишет Крым.Реалии.

"Немедленное и безусловное освобождение оккупированных территорий. Это касается не только Крыма. Это касается и возвращения Приднестровья Молдове, и Абхазии с Южной Осетией — Грузии и, конечно же, всех территорий континентальной Украины", — сказал Боровой.

По его мнению, что все эти пункты прописаны в программе его партии "Западный выбор", но добавил, что она не будет принимать участие в выборах.

"Выборы, по существу, отсутствуют. Происходит имитация выборного процесса. В этих условиях современная российская власть ничего, кроме бойкота, не достойна, ведь это — не выборы. Это даже не похоже на выборы, участвовать в этой комедии мы не будем", — сказал Боровой.

Оппозиционер рассказал, какой должна быть истинная демократическая позиция российского политика по Крыму.

"… позиция очень простая. Навальный говорит, что "Крым – не пирожок". Сейчас уже и Касьянов говорит, что нужно проводить длительные переговоры, повторный референдум в Крыму. Это не позиция демократов.

У Бориса Стругацкого есть очень хорошая статья, называется "Фашизм – это очень просто". Там он пишет о том, что человек с националистическими взглядами не может быть демократом. У них позиция не демократов, конечно же, у них позиция популистов", — подчеркнул Боровой.

Напомним, нардеп, уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что вопрос возвращения Украине аннексированного РФ Крыма будет актуализироваться.