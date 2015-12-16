В Керчи пропали двое крымских татар — Меджлис

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял со ссылкой на председателя Керченского регионального Меджлиса сообщает о том, что 15 декабря в Керчи пропали двое мужчин — Руслан Ганиев и его друг Арлен.

Об этом пишем Крым.Реалии.

"Оба соблюдающие мусульмане. Руслан утром покинул дом, сказав супруге, что навестит родителей, после чего никакой информации о нем нет. Попытались искать среди друзей и обнаружили, что пропал его друг Арлен, которого еще вчера друзья видели в Керчи. Руслана описывают как очень скромного человека и спокойного человека", — сообщил в Фейсбуке вечером 15 декабря Джелял.

Как сообщил председатель Керченского регионального меджлиса, сегодня утром в Керчи пропали двое мужчин - Руслан Ганиев и... Posted by Nariman Dzhelalov on 15 декабря 2015 г.

По его информации, родные сообщили об исчезновении в полицию. "Там ответили, что если до восьми вечера исчезнувшие не объявятся, составят протокол", — написал Джелял, отметив, что к указанному времени ни Руслан, ни Арлен на связь не вышли.

Официальный сообщений правоохранительных органов Крыма относительно пропажи крымчан нет. Это не первый случай пропажи людей в Крыму. С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, на полуострове начали бесследно исчезать люди, в том числе крымскотатарской национальности. Об этом не раз отмечали международные правозащитники, руководство Меджлиса крымских татар. В СНБО Украины ранее заявляли о пропаже на полуострове 21-го крымского татарина. Ход расследования данных похищений в Крыму результатов не дал.

Напомним, Чубаров назвал точную дату деоккупации Крыма: Путина уже не будет.