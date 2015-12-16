Полиция и фискалы обнаружили крупнейший архив семьи Януковича

В результате спецоперации Национальной полиции, Государственной фискальной службы при поддержке Генеральной прокуратуры обнаружен крупнейший архив семьи бывшего президента Виктора Януковича и его лично, в том числе, документы по финансово-хозяйственной деятельности.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пишет УНИАН.

"Только что министр внутренних дел Украины Арсен Борисович Аваков проинформировал членов правительства Украины о проведении специальной операции Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службой при поддержке Генеральной прокуратуры. В результате проведения данной спецоперации впервые наша правоохранительная система обнаружила крупнейший архив семьи Януковича и его непосредственно", — сказал Яценюк.

Аваков сообщил, что среди бумаг найдено оригиналы документов на резиденцию "Межигорье", личные документы Януковича, счета.

Напомним, в Лондоне нашли украденный из Межигорья элитный коньяк Януковича.