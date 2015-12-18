Российский блогер назвал Россию окраиной "Украинской империи"

Российский журналист, писатель и блогер Аркадий Бабченко заявил, что РФ, судя по воспроизводимым в ней новостям, является рефлексирующей окраиной "Украинской империи".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время активист уточнил, что в центре внимание его государства находятся события в "Киевской Метрополии".

"Срочно! Молния! Что сказал украинский министр (глава МВД Арсен Аваков — ред. ) украинскому губернатору (председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили — ред.)?", — отметил блогер.

При этом писатель задается вопросом, "что может быть важнее в стране, которая строит двуполярный мир в противовес Америке, спасает мир от ИГИЛа, встала с колен, а XXLы допрыгались на Майдане?".

Напомним, ранее руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук выразил мнение, что агрессия Российской Федерации против Украины трансформируется. Ознакомиться с мнением чиновника можно здесь.