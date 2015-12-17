Аваков резко ответил Путину: с Саакашвили разберемся без "упырей"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает назначение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность главы Одесской областной государственной администрации в Украине "плевком в лицо украинскому народу".

Об этом он сказал на большой пресс-конференции, пишет РИА Новости.

"На мой взгляд, это такой плевок в лицо украинскому народу. Мало того, что поставили Украину под внешнее управление, но еще и таких политических, с позволения сказать, деятелей туда делегировали", — заявил Путин.

Глава МВД Украины Арсен Аваков резко отреагировал на слова российского президента в адрес Саакашвили.

"При всей моей критичности к Саакашвили, уж точно не Путину решать за Украину и советовать по нему. Разберемся без упырьих советов", — написал глава МВД Украины в Twitter



При всей моей критичности к Саакашвили, уж точно не Путину решать за Украину и советовать по нему. Разберемся без упырьих советов. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 декабря 2015

В то же время, политолог Тарас Березовец в Facebook, комментируя данное заявление Путина ответил, что ему жаль российский народ, который терпит своего президента.

"Путин заявил, что назначение Саакашвили — "плевок в лицо украинского народа". Ну, украинский народ сам разберется со своими согражданами. Плохие они или хорошие, но они наши. И Саакашвили свой выбор сделал, получив украинское гражданство. Так что Саакашвили мы в обиду не дадим. Как по мне, плевок в лицо россиян — факт нахождения Владимира Путина в кресле президента. И за этот плевок им еще придется заплатить в свое время", — подчеркнул политолог.

Напомним, 14 декабря на заседании Национального совета реформ произошла ссора между главой МВД Арсеном Аваковым и председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили.Узнать больше об инциденте можно здесь.

Президент Петр Порошенко назвал этот инцидент позорным.