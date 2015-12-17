Порошенко: в советах Путина не нуждаюсь

Если Путин критикует Саакашвили, то "мы на правильном пути", отметил Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина относительно главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в соцсети Facebook.
Порошенко отметил, что не нуждается в советах Путина.
"Президент прокомментировал журналистам заявление Путина относительно Саакашвили: ни украинский народ, ни Президент Украины не нуждается в советах от руководства государства-агрессора относительно Михеила Саакашвили и других граждан Украины", — написал Цеголко.
"Президент ценит его (Саакашвили — ред.) взнос в украинские реформы. Если его критикует Путин, то мы на правильном пути", — подчеркнул пресс-секретарь украинского президента.
Напомним, 17 декабря на пресс-конференции Путин негативно отозвался о назанчении Саакашвили главой Одесской ОГА.
"На мой взгляд, это просто плевок в лицо украинского народа. Мало того, что поставили Украину под внешнее управление, еще и таких деятелей делегировали", — сказал Путин.