Порошенко: в советах Путина не нуждаюсь

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина относительно главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в соцсети Facebook.

Порошенко отметил, что не нуждается в советах Путина.

"Президент прокомментировал журналистам заявление Путина относительно Саакашвили: ни украинский народ, ни Президент Украины не нуждается в советах от руководства государства-агрессора относительно Михеила Саакашвили и других граждан Украины", — написал Цеголко.

"Президент ценит его (Саакашвили — ред.) взнос в украинские реформы. Если его критикует Путин, то мы на правильном пути", — подчеркнул пресс-секретарь украинского президента.

Напомним, 17 декабря на пресс-конференции Путин негативно отозвался о назанчении Саакашвили главой Одесской ОГА.

"На мой взгляд, это просто плевок в лицо украинского народа. Мало того, что поставили Украину под внешнее управление, еще и таких деятелей делегировали", — сказал Путин.