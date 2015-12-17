Путин будет "впихивать" ДНР и ЛНР в Украину — эксперты

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции сделал сенсационное заявление, фактически признав присутствие своих военных на Донбассе и заявил, что сейчас Москва не намерена проводить масштабное военное наступление на востоке Украины, давая таким образом понять, что хочет возвращения квази-республик ДНР и ЛНР в состав Украины.

Об этом заявил старший аналитик Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк для "Апострофа".

"Путин хочет путем политического давления на Киев "впихнуть" так называемые ДНР и ЛНР в состав Украины. Реинтеграция Киевом самопровозглашенных республик позволит Кремлю блокировать политические процессы в Украине, влиять на внешнюю политику государства и создавать дополнительную нестабильность", — подчеркнул Октисюк.

Эксперт также добавил, что "возвращение" самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Украины — долгосрочный процесс, для которого необходимо установление мира на Донбассе и проведение выборов на временно оккупированных территориях.

"Тем не менее, очевидно, что именно этого будет добиваться Путин", — подчеркнул он.

Соглашается с таким мнением российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, Владимир Путин явно был удовлетворен договоренностями, достигнутыми накануне с госсекретарем США Джоном Керри.

"А их соглашения по Сирии напрямую затрагивают интересы Украины. Все идет к тому, что Вашингтон близок к принятию путинского видения реализации Минских соглашений и будет давить на Украину с целью принятия поправок в Конституцию страны и проведения в самопровозглашенных республиках местных выборов". Поэтому, подчеркнул эксперт, военное развитие ситуации на Донбассе маловероятно, а вот политическое давление на Киев со стороны Москвы и Запада может усилиться", — говорит политолог.

Напомним, сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции Путин признал, что Россия отправила на восток Украины людей для "решения определенных вопросов, в частности в военной сфере".

Ранее эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor отметили, что Вашингтон не намерен принимать российскую интерпретацию выполнения Минских соглашений.