Савченко передала ходатайство о взятии Корбана на поруки

Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко, против которой ведется судебный процесс в России, передала ходатайство о взятии на поруки лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам Корбан, передает УНИАН.

По его словам, он получил личное письмо от Савченко, в котором та рассказала о своей простой довоенной жизни, о своей семье и жизненных убеждениях.

"Я не знаком с ней лично, но хорошо знаю ее сестру и могу подчеркнуть, что именно такие люди являются основой государственности", — подчеркнул Корбан.

Лидер УКРОПа также заявил, что "в свое время, к сожалению, безрезультатно, пытался принять участие в судьбе этой мужественной женщины".

"Вместе с Владимиром Рубаном мы договорились с Безлером о том, чтобы обменять Савченко на диверсантку из Российской Федерации, которая находилась в руках СБУ. Но тогда, в июне 2015 власть не дала согласия на этот обмен, и Надя оказалась в плену... Сегодня ей хуже, чем мне. Тем не менее, она нашла возможность меня поддержать как народный депутат Украины. Вместе с письмом Надежда Савченко передала мне ходатайство о взятии на поруки", — написал он.

Корбан сообщил, что завтра на заседании Печерского районного суда Киева в 9:45 по его делу будет свидетельствовать сестра Надежды Савченко Вера.

Сегодня я получил личное письмо от Надежды Савченко.В свое время я, к сожалению, безрезультатно, пытался принять участ... Опубліковано Gennady Korban 17 грудня 2015 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в России суд продлил арест Савченко.