За вора ответишь: Аваков подал в суд на Саакашвили

Если ты говоришь, что человек вор — отвечай, сказал глава МВД.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в суд на главу одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.
Об этом глава МВД сказал в эфире ток-шок "Право на власть", передает УНН.
"Я подал в суд на господина Саакашвили, потому что, если ты говоришь, что человек вор — отвечай", — сказал Аваков.
Он также добавил, что по его информации подать в суд собирается и премьер-министр Украины Арсений Яценюк. На уточняющий вопрос о том, подал ли на него в суд Саакашвили, Аваков ответил, что ему это неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось, что Аваков резко ответил Путину: с Саакашвили разберемся без "упырей".