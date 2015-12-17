За вора ответишь: Аваков подал в суд на Саакашвили

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в суд на главу одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

Об этом глава МВД сказал в эфире ток-шок "Право на власть", передает УНН.

"Я подал в суд на господина Саакашвили, потому что, если ты говоришь, что человек вор — отвечай", — сказал Аваков.

Он также добавил, что по его информации подать в суд собирается и премьер-министр Украины Арсений Яценюк. На уточняющий вопрос о том, подал ли на него в суд Саакашвили, Аваков ответил, что ему это неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Аваков резко ответил Путину: с Саакашвили разберемся без "упырей".