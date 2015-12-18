Киборг "Вальтер" рассказал, почему силы АТО потеряли донецкий аэропорт

Отсутствие инициативы у высшего командования ВСУ не дало украинским военным закрепиться на окраинах Донецка, прилегающих к аэропорту, что впоследствии привело к потере ДАПа и сдаче его боевикам.

Об этом боец 95-й отдельной аэромобильной бригады, защищавший донецкий аэропорт, Тарас Коваль (позывной "Вальтер") рассказал на чате в "Главреде".

По его мнению, военные имели все возможности, чтобы удержать донецкий аэропорт, однако ими не воспользовались: "Я считаю, были не только возможности, но и наличие техники и личного состава для того, чтобы не только удержать ДАП, но и захватить северо-западные окраины Донецка и закрепиться там".

"Не было и нет инициативы и мозгов у высшего командования ВСУ, патриотизма и совести у руководства страной", — посетовал десантник.

Говоря о причинах, которые не позволяют прекратить вооруженный конфликт на Донбассе, Коваль заметил: "Главной причиной является украинская власть, которая не заинтересована в завершении (войны). Ни Россия, ни США, ни любая другая страна ничего не сделают, если мы сами не примем решение".

"Война могла закончиться еще в прошлом году, когда у нас были боеспособные силы, но их связали договоренностями. За год войны Украина получила боеспособную армию, возродила, сейчас ее снова разваливают", — добавил медик-"киборг" Феликс Козинский.

Напомним, ранее "Главред" публиковал рассказ волонтера о последних днях донецкого аэропорта.