В России уже сомневаются в руководстве Крыма

В правительстве России засомневались в профессионализме работы властей оккупированного Крыма.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в кабинете министров пишет РИА Новости.

"Профессионализм и качество работы региональных властей вызывает серьезную озабоченность у руководства правительства", — сказал источник.

Он отметил, что правительство России в ноябре поручило Минэкономразвитию и Минфину определить размер ущерба российскому бюджету после заморозки на 2015 год финансирования на развитие Крыма и Севастополя.

Источник в правительстве РФ также отметил, что заявление "главы" Крыма Сергея Аксенова об отсутствии финансирования на программу по развитию Крыма вызвало удивление российской власти

18 декабря в ходе круглого стола "Крым и вызовы для России. Развитие в условиях санкций" глава Аксенов заявил, что из предусмотренных федеральным бюджетом на 2015 год средств на реализацию мероприятий ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" Крыму "до сих пор не было перечислено ни копейки".

В связи с этим Аксенов предложил передать республиканским властям полномочия по расходованию средств федерального бюджета без согласования с федеральными ведомствами, проведя аналогию с такими же полномочиями президента РФ. Это заявление вызвало удивление у чиновников кабмина.

По информации специалистов правительства, "профессионализм и качество работы региональных властей вызывает серьезную озабоченность у руководства правительства".

Ранее сообщалось, Аксенов потребовал от России отказаться от украинской электроэнергии.