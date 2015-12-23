В штабе АТО назвали возможную причину нарушения боевиками перемирия

Во вторник, 22 декабря, с шести часов вечера и до полуночи в зоне АТО на Донбассе боевики более 20 раз нарушали предусмотренный Минскими соглашениями "режим тишины", обстреливая позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, не исключено, что причинами этих нарушений является слабая система управления в структуре российско-террористических войск, а также низкая дисциплина в рядах самих террористов.

"На Горловско-Светлодарской дуге бандиты били по нашим позициям из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского, Майорска, Зайцево, Лозового и Новгородского", — отметили силовики.

На Луганщине бандиты обстреляли военных, несущих службу в районе Крымского, из автоматического станкового гранатомета, а на Мариупольском направлении из стрелкового оружия били по западной окраине Широкино.

Вблизи оккупированного Донецк наемники провоцировали подразделения сил АТО на открытие ответного огня возле Красногоровки и южнее Авдеевки, применяя стрелковое оружие. По поселку Пески враг несколько раз бил из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України