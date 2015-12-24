Обозреватель напомнил России: для финорганов США нет ничего невозможного

После того как США заподозрили Deutsche Bank в нарушении санкций против России, американские финорганы вскрыли у этого крупного банка подозрительных операций на 10 млрд долларов.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

Эксперт напомнил, что в ближайший четверг-пятницу Верховная Рада будет принимать государственный бюджет, а Зона свободной торговли с Израилем скоро станет реальностью.

"В Киеве Миша (председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили — Ред.) открывает антикоррупционный форум. Хотя там будут и некоторые совсем одиозные и антиукраинские по сути люди. Но так всегда бывает — к хорошему делу и чужой славе липнет много всего. Пожелаем Мише удачи", — пишет обозреватель.

"Скандал с отмыванием денег в российском подразделении Deutsche Bank разрастается с новый силой. Подозрительных операций США нарыли уже там на 10 млрд долл. Я много и часто об этом пишу — для финорганов США нет абсолютно ничего невозможного — ни в одной стране, ни в одной организации нельзя укрыться... Только дело времени. Блаттер и Платини подтвердят", — съязвил обозреватель.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера США ввели пятый пакет санкций против России за ее агрессию против Украины, которые коснутся 34 физических и юридических лиц.