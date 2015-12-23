Рада назначила новые выборы мэра Кривого Рога: названа дата

Во время заседания Верховной Рады нардепы поддержали законопроект, которым назначили на 27 марта 2016 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области внеочередные выборы мэра.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что за соответствующий документ (№3613) со второй попытки проголосовали 239 политиков.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и теряет ее в день, следующий за днем вступления в полномочия новоизбранного криворожского городского главы", — отметили журналисты.

По их данным, ЦИК должна, с учетом предложений соответствующей территориальной избирательной комиссии, определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов мэра.

Напомним, ранее в Кривом Роге состоялись выборы мэра, после них парламентская ВСК утвердила отчет о нарушениях во втором их туре. В своем решении комиссия признала невозможным установление результатов волеизъявления и рекомендовала Раде назначить новые выборы.

До этого ТИК города установила, что мэром был избран представитель "Оппоблока", действующий градоначальник Юрий Вилкул, который получил 89 тыс. 209 голосов избирателей, его соперника Юрия Милобога ("Самопоміч") подержали 88 тыс. 457 человек.