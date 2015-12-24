Опального радикала Мосийчука увезли в реанимацию

Народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука сегодня утром, 24 декабря, из-за резкого ухудшения состояния здоровья перевели в реанимационное отделение института им. А.А. Шалимова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мосийчука на странице в Facebook.

"Сейчас врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние", — говорится в сообщении.

Сьогодні вранці із-за різкого погіршення стану здоров'я, що супроводжувалось втратою свідомості, Ігор Мосійчук був перев... Опубліковано Ігором Мосійчуком 24 грудня 2015 р.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд провел заседание по избранию меры пресечения нардепу от Радикальной партии Игорю Мосийчуку, однако из-за состояния здоровья нардепа перенес рассмотрение меры пресечения на 28 декабря.

Напомним, печерский райсуд Киева не продлил срок содержания под стражей нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука, задержанного по подозрению во взяточничестве.