Гранатометы, зенитки и танк: в штабе АТО рассказали, как враг нарушал "тишину"

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", 66 раз открывая огонь по позициям силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что указанное выше количество обстрелов произошло по состоянию на 6 часов утра 27 декабря.

"Наши позиции возле Зайцево, севернее Горловки, вечером боевики интенсивно обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов, зенитных установок, вооружения БМП и танка", — отметили военные.

Кроме того, пять раз из стрелкового оружия и гранатометов враг прицельно бил по силовикам под Марьинкой. "Для подавления огневых точек противника силы АТО в ответ вынуждены были открыть огонь на поражение из разрешенного вооружения", — добавили в штабе.

Также из минометов калибра 82 мм и СПГ захватчики прицельно обстреляли Новоселовку, из зенитных установок, вооружения БМП — Троицкое. "Бандиты провоцировали воинов на открытие ответного огня в районе донецкого аэропорта и севернее Горловки", — подчеркнули в ведомстве.

" …из Коминтерново, которое они заняли на днях, из минометов и зенитных установок совершили обстрел одного из наших опорных пунктов близи Талаковки", — сообщили военнослужащие.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України