Порошенко обсудил с Меркель состояние выполнения Минских договоренностей

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили состояние выполнения Минских договоренностей, отдельно отметив необходимость их полного выполнения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Петр Порошенко скоординировал позиции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель накануне телефонного разговора в "нормандской формате", который запланирован на 30 декабря", — сказано в сообщении.

Порошенко обратил внимание на то, что пророссийские боевики все чаще нарушают режим прекращения огня и осуществляют откровенные провокации, в частности обстрел специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Президент также приветствует решение Европейского Союза о продлении санкций против России до полного выполнения "минских договоренностей".

Порошенко и Меркель также обсудили ход реформ в Украине и введение с 1 января углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом. Также Президент Украины проинформировал о деструктивных решениях РФ, которая приостановила действие зоны свободной торговли с Украиной.

Ангела Меркель подтвердила неизменность политики в отношении непризнания аннексии Крыма.

Напомним, Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора отметили демократический и прозрачный характер местных выборов в Украине.