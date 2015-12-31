Захватом Коминтерново боевики нарушили минские договоренности — ОБСЕ

Ситуация в Коминтерново Донецкой области привела к нарушению минских договоренностей.

Об этом заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг на пресс-конференции в четверг, 31 декабря, пишет Интерфакс-Украина.

"Произошедшее в Коминтерново является нарушением минских договоренностей", — заявил он.

По его словам, в результате захвата был нарушен режим тишины, причем с обеих сторон. В то же время использовалось вооружение для установления контроля над территорией, где ранее вооружения вообще не было. Он также добавил, что в Коминтерново применили артиллерийское вооружение, предусмотренное минскими договоренностями для отвода от линии противостояния.

Хуг также отметил, что обе стороны ограничили свободу передвижения наблюдателей СММ.

"Несмотря на гарантии свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ, включая явно выраженные гарантии со стороны ДНР-ЛНР, свобода передвижения наших наблюдателей была ограничена весь год", — рассказал он.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что в Коминтерново были идентифицированы подразделения российских войск. Ознакомиться с данными военнослужащих можно здесь.