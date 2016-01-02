В штабе АТО рассказали, сколько раз за сутки боевики нарушали "тишину"

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 42 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, что неспокойно было, в частности, под Мариуполем, Горловкой и Донецком.

"Вечером возле первого города боевики прицельно обстреляли из стрелкового оружия наши позиции в районе Сартаны, а из крупнокалиберных пулеметов — Широкино", — отметили военные.

Севернее Горловки враг бил в сторону силовиков, которые несут службу под Зайцево, из минометов, стрелкового оружия. На том же участке фронта бандиты обстреляли из гранатометов наши опорные пункты, расположенные возле Новгородского, из крупнокалиберных пулеметов — у Артемово.

Возле Светлодарска снова под огнем вражеских гранатометов и автоматического стрелкового оружия оказалось Луганское. "Еще восточнее оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по позициям украинских воинов рядом с Троицким", — добавили силовики.

По их данным, не прекращаются обстрелы подразделений сил АТО возле захваченного Донецка. В частности, подконтрольные России бандформирования из стрелкового оружия и гранатометов били по Пескам, Опытному и южнее Авдеевки.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України