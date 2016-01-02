Россияне возмутили боевиков: "обезглавили" орудующую под Мариуполем банду

Российские кураторы решили отстранить от руководства "командира" одной из банд боевиков, которая орудует под городом Мариуполь Донецкой области.

Об этом сообщили в разведке, говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве не уточнили причины соответствующего решения злоумышленников.

"Это вызвало большое возмущение в рядах оккупантов, близкое к бунту бандитов против своих хозяев из России", — добавили военнослужащие.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что на Донбассе были зафиксированы очередные факты неповиновения боевиков командованию российских оккупационных войск.