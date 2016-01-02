У Порошенко обвинили Россию: продолжает помогать боевикам Донбасса

Спикер Администрации Президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что Россия продолжает помогать орудующим на Донбассе боевикам.

Об этом он сообщил во время брифинга, опровергая информацию о том, что страна якобы начала расформировывать банды, пишет Укринформ.

По словам военнослужащего, из РФ на восток Украины, в частности, "до сих пор поступают и боеприпасы, и топливно-горючие материалы, и оружие".

"Если бы Россия занялась расформированием этих бандформирований, то для этого ей просто было бы нужно ограничить их финансирование, прервать поставки техники и боевого снаряжения", — отметил полковник.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Российская Федерация полностью сорвала выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.