Генерал-разведчик объяснил, почему Россия продолжит войну на Донбассе

В ближайшее время перспектив новых соглашений по ситуации на Донбассе, кроме минских нет. В связи с этим боевые действия на востоке нашей страны будут продолжаться в течение 2016 года. Запад устал от Украины.

Такое мнение высказал экс-руководитель внешней разведки Николай Маломуж в комментарии Gazeta.ua.

"Наши проблемы на четвертом месте у Запада, и их проблематично завершить до конца года. Будет пролонгация. В 2016 все затянется, снова продолжатся боевые действия. Россияне будут требовать признания боевиков стороной переговорного процесса. Принятие законодательных решений по особому статусу Донбасса, проведение выборов под контролем боевиков", — отметил генерал-разведчик.

"О Донбассе уже не говорят на высшем уровне на Западе. На первом месте там борьба с Исламской государством. На втором —геополитические проблемы Европы. Третье место — экономические проблемы Китая. Наши проблемы — на четвертом-пятом месте", — сказал Маломуж.

Напомним, Маломуж ранее заявлял, что на Донбассе боевики и поддерживающая их Россия не готовы к масштабному наступлению